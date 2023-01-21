Загинув пішохід: у Павлограді сталася смертельна аварія (ФОТО)

Увечері в п'ятницю, 20 січня, в Павлограді Дніпропетровської області сталася смертельна аварія - загинув пішохід.

Про це повідомляє dnepr.info з посиланням на Telegram-канал dnepr_operativ.

Відомо, що ДТП сталося на вулиці Дніпровській. Як повідомляють очевидці, автомобіль марки Citroen рухався проїзною частиною, коли на дорогу вийшов чоловік з велосипедом. Очевидно, водій не побачив пішохода й не встиг загальмувати.

Отримані травми виявилися несумісними з життям. Чоловік загинув на місці аварії.

Наразі тривають слідчі дії та встановлюються всі обставини ДТП.

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