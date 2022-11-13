Загинули та постраждали: скільки дитячих життів зруйнувала війна в Україні

Стала відома цифра постраждалих та загиблих від війни в Україні дітей.

На державному порталі розшуку дітей повідомили про кількість постраждалих та загиблих дітей у війні з росією.

Наразі відомо, що:

загинули 430 дітей ( за даними Офісу Генерального прокурора)

279 дітей зникли (за даними Національної поліції)

11028 дітей депортовано (за даними Національного інформбюро)

Загалом більше ніж 1259 дітей постраждали від збройної агресії росії.

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