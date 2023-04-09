Загинуло двоє: на трасі Дніпро-Павлоград BMW врізався у відбійник та відлетів на поле

За словами очевидців, у Синельниківському районі на трасі Дніпро-Павлоград в ДТП загинуло двоє людей. Попередньо відомо, що водій BMW не впорався з керуванням та влетів у відбійник, після чого авто злетіло в кювет і декілька разів перевернулося. Машину сильно зім’яло та відкинуло на поле.
Внаслідок ДТП загинули водій та пасажир. На місці наразі працюють рятувальники та поліція.
Очевидці опублікували фото з місця ДТП.
Нагадаємо, вчора у передмісті Дніпра палаюча фура врізалася в маршрутку. Внаслідок ДТП постраждав водій грузовика та пасажири автобусу.
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