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  • Загинуло двоє: на трасі Дніпро-Павлоград BMW врізався у відбійник та відлетів на поле

Загинуло двоє: на трасі Дніпро-Павлоград BMW врізався у відбійник та відлетів на поле

Сьогодні 11:53
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У Синельниківському районі сталася смертельна ДТП.

Новости Днепра про Загинуло двоє: на трасі Дніпро-Павлоград BMW врізався у відбійник та відлетів на поле

За словами очевидців, у Синельниківському районі на трасі Дніпро-Павлоград в ДТП загинуло двоє людей. Попередньо відомо, що водій BMW не впорався з керуванням та влетів у відбійник, після чого авто злетіло в кювет і декілька разів перевернулося. Машину сильно зім’яло та відкинуло на поле.

Внаслідок ДТП загинули водій та пасажир. На місці наразі працюють рятувальники та поліція. 

Очевидці опублікували фото з місця ДТП. 

Новости Днепра про Загинуло двоє: на трасі Дніпро-Павлоград BMW врізався у відбійник та відлетів на поле

Нагадаємо, вчора у передмісті Дніпра палаюча фура врізалася в маршрутку. Внаслідок ДТП постраждав водій грузовика та пасажири автобусу.

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Новости Днепра про Загинуло двоє: на трасі Дніпро-Павлоград BMW врізався у відбійник та відлетів на полеУкраїнська Новости Днепра про Загинуло двоє: на трасі Дніпро-Павлоград BMW врізався у відбійник та відлетів на полеРусский

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