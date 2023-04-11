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Загорілася на ходу: у Дніпрі палала “газелька” (ФОТО)

Сьогодні 15:16
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У Дніпрі на Полтавському шосе спалахнула "газелька".

Новости Днепра про Загорілася на ходу: у Дніпрі палала

Про це повідомили в ДСНС у Дніпропетровській області. 

Виклик рятувальникам надійшов 11 квітня близько 13 години дня. Пожежа сталася на вулиці Водопровідній Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро.

Приїхавши на місце події, вогнеборці побачили автомобіль, який горить. Як з’ясували рятувальники, “газель” загорілася під час руху. Через годину займання загасили. На щастя, поранених чи загиблих немає. 

Вогнем знищено кабіну, моторний відсік та тент, пошкоджено колеса вантажівки на загальній площі 10 кв. м. 

До гасіння займання залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про Загорілася на ходу: у Дніпрі палала

Новости Днепра про Загорілася на ходу: у Дніпрі палала

Новости Днепра про Загорілася на ходу: у Дніпрі палала

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Новости Днепра про Загорілася на ходу: у Дніпрі палала Українська

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