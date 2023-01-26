Загасили за 18 хвилин: на Дніпропетровщині на ринку горів торговельний павільйон

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла в одному з павільйонів торговельного ряду. Займання локалізували о 13:50 та ліквідували о 14:08.
Вогонь знищив товар всередині павільйону, пошкодив оздоблення стін та дах цієї та ще двох суміжних торговельних точок. Загальна площа пожежі склала 75 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння займання залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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