Задні лапи затягнуло багнюкою: у Дніпрі надзвичайники дістали чотирилапого з ями

У неділю, 20 листопада, о 13:37 на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Курінній собака впав в яму та потребує допомоги.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що тварина знаходиться в ямі на глибині 0,5 метра, а її задні лапи затягнуло багнюкою. Співробітники ДСНС дістали чотирилапого на поверхню.
Життю та здоров’ю пухнастика вже нічого не загрожує.
До рятувальних робіт залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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