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  • Задні лапи затягнуло багнюкою: у Дніпрі надзвичайники дістали чотирилапого з ями

Задні лапи затягнуло багнюкою: у Дніпрі надзвичайники дістали чотирилапого з ями

Сьогодні 18:32
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Рятувальники допомагають усім - і людям, і тваринам!

Новости Днепра про Задні лапи затягнуло багнюкою: у Дніпрі надзвичайники дістали чотирилапого з ями

У неділю, 20 листопада, о 13:37 на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Курінній собака впав в яму та потребує допомоги.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що тварина знаходиться в ямі на глибині 0,5 метра, а її задні лапи затягнуло багнюкою. Співробітники ДСНС дістали чотирилапого на поверхню.

Життю та здоров’ю пухнастика вже нічого не загрожує.

До рятувальних робіт залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про Задні лапи затягнуло багнюкою: у Дніпрі надзвичайники дістали чотирилапого з ямиУкраїнська

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