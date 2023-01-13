Заблукала: у Дніпрі габаритна фура потрапила в ДТП та заблокувала дорогу (ФОТО)

У Дніпрі на проспекті Лесі Українки фура “притерлася” з легковим автомобілем.
Фотографією події поділилися дніпряни в соцмережах.
Попередньо, водій фури розвертався на перехресті, але не розрахував свої можливості та врізався в легковий автомобіль. Постраждалих немає, але габаритний транспорт перегородив половину дороги та повністю заблокував трамвайні колії.
Через ДТП на цій ділянці ускладнений рух. Автомобілісті чекають приїзду патрульних.
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