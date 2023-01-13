Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Заблукала: у Дніпрі габаритна фура потрапила в ДТП та заблокувала дорогу (ФОТО)

Заблукала: у Дніпрі габаритна фура потрапила в ДТП та заблокувала дорогу (ФОТО)

Сьогодні 17:06
просмотров

У Дніпрі габаритна фура "заблукала".

Новости Днепра про Заблукала: у Дніпрі габаритна фура потрапила в ДТП та заблокувала дорогу (ФОТО)

У Дніпрі на проспекті Лесі Українки фура “притерлася” з легковим автомобілем.

Фотографією події поділилися дніпряни в соцмережах.

Попередньо, водій фури розвертався на перехресті, але не розрахував свої можливості та врізався в легковий автомобіль. Постраждалих немає, але габаритний транспорт перегородив половину дороги та повністю заблокував трамвайні колії.

Через ДТП на цій ділянці ускладнений рух. Автомобілісті чекають приїзду патрульних.

Читайте також:

Новости Днепра про Заблукала: у Дніпрі габаритна фура потрапила в ДТП та заблокувала дорогу (ФОТО)Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі роздають купу телевізорів “за дякую”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:38
    У Дніпрі роздають купу телевізорів “за дякую”

    У Дніпрі роздають безкоштовні телевізори.

    У Дніпрі в зоомагазині котів тримають в тісному акваріумі для риб та годують відходами
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:12
    У Дніпрі в зоомагазині котів тримають в тісному акваріумі для риб та годують відходами

    У Дніпрі власниця зоомагазину знущається з тварин.

    Будівництво призупинили у лютому: як зараз виглядають майбутні станції метро у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:45
    Будівництво призупинили у лютому: як зараз виглядають майбутні станції метро у Дніпрі (ФОТО)

    До початку повномасштабного вторгнення рф у Дніпрі активно будували нову…

    Іноземець, який розгромив кав’ярню в центрі Дніпра, 5 років жив в місті незаконно
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:13
    Іноземець, який розгромив кав’ярню в центрі Дніпра, 5 років жив в місті незаконно

    В історії з чоловіком, який розгромив кав'ярню в центрі Дніпра,…

    Наверх