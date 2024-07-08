Платні медичні послуги у лікарнях Дніпра: перелік 2024

Журналісти dnepr.info дізналися, у яких випадках пацієнти мають повністю оплачувати медичні послуги.
Якщо пацієнт звертається до медустанови без направлення лікаря. У таких випадках пацієнту також потрібно буде платити за проведення різних медичних процедур – від забору крові на аналіз до УЗД чи мамографії. Заплатити потрібно буде юридичним особам, які уклали договір на надання медичних послуг із лікарнею чи поліклінникою.
Якщо пацієнт захоче отримати послуги в установах охорони здоров’я сектору безпеки та оборони, а також Державного управління справами і при цьому не працює у цій сфері та не належить до контингенту, прикріпленого до відомчої лікарні чи поліклінника. Якщо пацієнту потрібно надати послуги, які не покриваються за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення йому теж варто буде доплатити.
Можливий такий варіант, що сама медична послуга покривається за рахунок медичних гарантій, але при цьому пацієнту необхідно буде заплатити за додаткові послуги. У випадках, коли надаються медичні послуги за місцем проживання або перебування пацієнта за його бажанням, а не за медичними показаннями.
Якщо пацієнт захоче самостійно вибрати лікаря, при отриманні спеціалізованої медичної допомоги в плановому порядку в стаціонарних умовах йому доведеться доплатити. Якщо хворий захоче перебувати в палаті з підвищеним комфортом та сервісом – за це також буде потрібна додаткова плата.
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