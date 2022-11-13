Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

З ніг на голову: у Дніпрі з’явився новий музей

Сьогодні 10:40
просмотров

У популярному в Дніпрі з'явився новий музей-атракціон.

У парку “Зелений гай” зробили новий атракціон – “Будинок догори дригом”. 

Знайти нове місце можна справа від центрального. Такий атракціон вперше відкрили в Дніпрі і четвертий раз в Україні. Він почав працювати вчора, 12 листопада.

Пресс-служба мерії Дніпра розкала, що будинок має:

  • два поверхи
  • 6 метрів висоти
  • 50 квадратних метрів

Завітати на новий атракціон можна кожен день за графіком з 10 ранку до 18 вечора.

Вхід дорослим обійдеться у 150 гривень, а дітям у 120 гривень. Для військових вхід вільний.

Фото – “Інформатор”.

Новости Днепра про З ніг на голову: у Дніпрі з'явився новий музей

#image_title

Новости Днепра про З ніг на голову: у Дніпрі з'явився новий музей

#image_title

Новости Днепра про З ніг на голову: у Дніпрі з'явився новий музей

#image_title

Новости Днепра про З ніг на голову: у Дніпрі з'явився новий музейУкраїнська Новости Днепра про З ніг на голову: у Дніпрі з'явився новий музейРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Хмарно, але без опадів: прогноз погоди у Дніпрі на 13 листопада
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:15
    Хмарно, але без опадів: прогноз погоди у Дніпрі на 13 листопада

    Парасольку можна залишати вдома!

    Все ще тепла осінь: у суботу на дніпрян чекає гарна погода
    Новини Дніпра
    Вчора 06:15
    Все ще тепла осінь: у суботу на дніпрян чекає гарна погода

    Парасолька сьогодні не знадобиться!

    У парку Дніпра з’явився будинок “Догори дриґом”
    Новини Дніпра
    11.11.2022 20:30
    У парку Дніпра з’явився будинок “Догори дриґом”

    Ще одна цікава локація у нашому місті!

    Чи достатньо в Дніпрі генераторів, аби котельні витримали кілька днів блекауту: коментар мера
    Новини Дніпра
    11.11.2022 14:49
    Чи достатньо в Дніпрі генераторів, аби котельні витримали кілька днів блекауту: коментар мера

    Опалювальний сезон у Дніпрі проходить нормально.

    Наверх