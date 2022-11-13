З ніг на голову: у Дніпрі з’явився новий музей

У парку “Зелений гай” зробили новий атракціон – “Будинок догори дригом”.
Знайти нове місце можна справа від центрального. Такий атракціон вперше відкрили в Дніпрі і четвертий раз в Україні. Він почав працювати вчора, 12 листопада.
Пресс-служба мерії Дніпра розкала, що будинок має:
Завітати на новий атракціон можна кожен день за графіком з 10 ранку до 18 вечора.
Вхід дорослим обійдеться у 150 гривень, а дітям у 120 гривень. Для військових вхід вільний.
Фото – “Інформатор”.Елизавета Бельмас
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