Юний шахіст з Дніпра став наймолодшим чемпіоном Європи

Справжній талант!

Так, семирічний шахіст з Дніпропетровщини, Мирон Нетребко, увійшов в історію, ставши наймолодшим чемпіоном Європи серед юнаків до 8 років. Його шаховий шлях розпочався у 4,5 роки, коли він вперше побачив гру і відразу захопився нею. Завдяки природному таланту, наполегливості та підтримці оточуючих, Мирон досяг вершин шахового мистецтва в рекордно короткі терміни. Про це повідомили в Асоціації спортивних журналістів Дніпра.

Хлопчик не обмежується заучуванням дебютів, як це зазвичай роблять його однолітки. Він виявляє видатні здібності до самостійного розроблення нових стратегій, що свідчить про його креативне мислення. Його шахова кар’єра розпочалася з перемог на місцевих змаганнях, а згодом він разом із сім’єю досяг значних успіхів на європейській шаховій арені.

Щиро вітаємо спортсмена та бажаємо нових блискучих перемог!

Читайте також:

Українська Русский

Автор: