Є постраждалі: у Кривому Розі “Жигулі” та Geely не поділили дорогу

У суботу, 25 лютого, у Кривому Розі сталася аварія, внаслідок якої до лікарні з пораненнями госпіталізували 68-річну жінку та 47-річного чоловіка.

Так, на житловому масиві Зарічний зіткнулися два легкових автомобілі: “Жигулі” та Geely. Подробицями поділилися журналісти “Свої. Кривий Ріг”.

Водій автомобіля Geely здійснював поворот ліворуч і не пропустив “Жигулі”. У результаті постраждали пасажири першої автівки. Їх деблокували з пошкодженої машини та доправили до лікарні.

Тим часом на місці ДТП продовжили працювати правоохоронці та медики. Крім того, прибули рятувальники, які відімкнули електропостачання автомобілів, аби уникнути загорянь.

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