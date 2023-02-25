Є постраждалі: у Кривому Розі “Жигулі” та Geely не поділили дорогу

Так, на житловому масиві Зарічний зіткнулися два легкових автомобілі: “Жигулі” та Geely. Подробицями поділилися журналісти “Свої. Кривий Ріг”.
Водій автомобіля Geely здійснював поворот ліворуч і не пропустив “Жигулі”. У результаті постраждали пасажири першої автівки. Їх деблокували з пошкодженої машини та доправили до лікарні.
Тим часом на місці ДТП продовжили працювати правоохоронці та медики. Крім того, прибули рятувальники, які відімкнули електропостачання автомобілів, аби уникнути загорянь.
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Анна Кравчук
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