Є постраждалі: у Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася серйозна ДТП (ВІДЕО)

У неділю, 11 червня, у Дніпрі на проспекті Слобожанському сталася серйозна ДТП.
Декілька автівок зіткнулися на перехресті проспекту Слобожанського та вулиці Богдана Хмельницького. За словами очевидців, є постраждалі. Попередньо відомо, що в однієї з пасажирок було все лице в крові. На місце викликали патрульних та швидку.
За інформацією від очевидців, один із водіїв понехтував червоним сигналом світлофора та влетів у іншу машину на перехресті.
Містяни публікують фотодокази. Одна з автівок сильно потрощена, а на дорозі валяються автозапчастини. Рух дещо ускладнено.
Нагадаємо, раніше аварія сталася поблизу Каравану. Автівка зіткнулася з іншою машиною та маршруткою. За попередніми даними, внаслідок ДТП постраждало п’ятеро людей.
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