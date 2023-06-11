Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Є постраждалі: у Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася серйозна ДТП (ВІДЕО)

Є постраждалі: у Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася серйозна ДТП (ВІДЕО)

Сьогодні 18:08
просмотров

На місце викликали поліцію.

У неділю, 11 червня, у Дніпрі на проспекті Слобожанському сталася серйозна ДТП. 

Декілька автівок зіткнулися на перехресті проспекту Слобожанського та вулиці Богдана Хмельницького. За словами очевидців, є постраждалі. Попередньо відомо, що в однієї з пасажирок було все лице в крові. На місце викликали патрульних та швидку. 

За інформацією від очевидців, один із водіїв понехтував червоним сигналом світлофора та влетів у іншу машину на перехресті. 

Містяни публікують фотодокази. Одна з автівок сильно потрощена, а на дорозі валяються автозапчастини. Рух дещо ускладнено. 

Новости Днепра про Є постраждалі: у Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася серйозна ДТП (ВІДЕО)

Нагадаємо, раніше аварія сталася поблизу Каравану. Автівка зіткнулася з іншою машиною та маршруткою. За попередніми даними, внаслідок ДТП постраждало п’ятеро людей. 

Читайте також:

Новости Днепра про Є постраждалі: у Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася серйозна ДТП (ВІДЕО)Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі великий житловий майже тиждень живе без води: що сталося
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:50
    У Дніпрі великий житловий майже тиждень живе без води: що сталося

    Мешканці житлового масиву Північний скаржаться на нерегулярне водопостачання.

    Помідор з “сюрпризом”: у відомому кафе в Дніпрі не миють овочі перед подачею (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:37
    Помідор з “сюрпризом”: у відомому кафе в Дніпрі не миють овочі перед подачею (ВІДЕО)

    Помідори були з "сюрпризом".

    У багатоповерхівці в Дніпрі пролунав вибух: постраждав чоловік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:02
    У багатоповерхівці в Дніпрі пролунав вибух: постраждав чоловік

    Один із мешканців підірвав гранату.

    Аварія з маршруткою в Дніпрі: постраждало 5 людей
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:57
    Аварія з маршруткою в Дніпрі: постраждало 5 людей

    Вони в лікарні.

    Наверх