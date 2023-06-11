Є постраждалі: у Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася серйозна ДТП (ВІДЕО)

На місце викликали поліцію.

У неділю, 11 червня, у Дніпрі на проспекті Слобожанському сталася серйозна ДТП.

Декілька автівок зіткнулися на перехресті проспекту Слобожанського та вулиці Богдана Хмельницького. За словами очевидців, є постраждалі. Попередньо відомо, що в однієї з пасажирок було все лице в крові. На місце викликали патрульних та швидку.

За інформацією від очевидців, один із водіїв понехтував червоним сигналом світлофора та влетів у іншу машину на перехресті.

Містяни публікують фотодокази. Одна з автівок сильно потрощена, а на дорозі валяються автозапчастини. Рух дещо ускладнено.

Нагадаємо, раніше аварія сталася поблизу Каравану. Автівка зіткнулася з іншою машиною та маршруткою. За попередніми даними, внаслідок ДТП постраждало п’ятеро людей.

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