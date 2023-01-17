Як змінилась вартість борщу в Україні за 11 місяців війни

Про це свідчить свіжий “індекс борщу” від Офісу ефективного регулювання (BRDO).
99,2 грн – стільки 13 січня 2023 року коштуватиме порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом. Порівняно з 24 лютого 2022 року – 81,84 грн – ціна зросла на 21,22%, – йдеться в повідомленні.
Аналітики підрахували, що всі інгредієнти борщу суттєво змінили ціну. Але найбільше подорожчало м’ясо – на 63,67%. За словами експертів, відчутне подорожчання м’ясних продуктів наразі обумовлюється вартістю кормів, зменшенням поголів’я, а також проблемами в енергетичному секторі. Вони, зокрема, впливають на здатність виробників зберігати як сировину, так і готову продукцію.
Також зросли ціни на сметану та моркву. Проте вартість картоплі, капусти та буряка навпаки – зменшилася.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в супермаркетах різко подешевшала гречка: ціни
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