Як зараз працює електротранспорт Дніпра

Так, їх робота можлива тільки тоді, коли є напруга у контактній мережі. Протягом дня електропостачання можуть тимчасово припиняти. Про це повідомляє “Дніпро Інфо” з посиланням на повідомлення Івана Васючкова, головного спеціаліста департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.
“Рух електротранспорту залежить від наявності електроенергії і буде відновлено тоді, коли енергосистеми забезпечать живлення підстанцій. Коли це буде – невідомо навіть енергетикам. Тим паче нам”, – пише він.
Друзі, будь ласка, ставтесь до ситуації з розумінням. Все буде Україна!
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