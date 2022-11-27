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Як зараз працює електротранспорт Дніпра

Сьогодні 14:26
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На жаль, ворожі атаки вплинули на роботу електротранспорту у Дніпрі. Тролейбуси та трамваї рухаються згідно з оперативним графіком. Інтервалів та розкладів вони не дотримуються.

Новости Днепра про Як зараз працює електротранспорт Дніпра

Так, їх робота можлива тільки тоді, коли є напруга у контактній мережі. Протягом дня електропостачання можуть тимчасово припиняти. Про це повідомляє “Дніпро Інфо” з посиланням на повідомлення Івана Васючкова, головного спеціаліста департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

“Рух електротранспорту залежить від наявності електроенергії і буде відновлено тоді, коли енергосистеми забезпечать живлення підстанцій. Коли це буде – невідомо навіть енергетикам. Тим паче нам”, – пише він.

Друзі, будь ласка, ставтесь до ситуації з розумінням. Все буде Україна!

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