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Как сейчас работает электротранспорт Днепра

Сегодня 14:26
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К сожалению, вражеские атаки повлияли на работу электротранспорта в Днепре. Троллейбусы и трамваи двигаются согласно оперативному графику.

Новости Днепра про Как сейчас работает электротранспорт Днепра

Так, их работа возможна только тогда, когда есть напряжение в контактной сети. В течение дня электроснабжение может быть временно прекращено. Об этом сообщает «Днепр Инфо» со ссылкой на сообщение Ивана Васючкова, главного специалиста департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

“Движение электротранспорта зависит от наличия электроэнергии и будет восстановлено тогда, когда энергосистемы обеспечат питание подстанций. Когда это будет – неизвестно даже энергетикам. Тем более нам”, – пишет он.

Друзья, пожалуйста, относитесь к данной ситуации с пониманием. 

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