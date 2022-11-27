Как сейчас работает электротранспорт Днепра

Так, их работа возможна только тогда, когда есть напряжение в контактной сети. В течение дня электроснабжение может быть временно прекращено. Об этом сообщает «Днепр Инфо» со ссылкой на сообщение Ивана Васючкова, главного специалиста департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.
“Движение электротранспорта зависит от наличия электроэнергии и будет восстановлено тогда, когда энергосистемы обеспечат питание подстанций. Когда это будет – неизвестно даже энергетикам. Тем более нам”, – пишет он.
Друзья, пожалуйста, относитесь к данной ситуации с пониманием.Виктория
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