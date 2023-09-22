Як за допомогою інтернету дізнатися більше про потенційного нареченого: судимості, розлучення та підприємництво

Завдяки соціальним мережам ми можемо багато дізнатися про людину, лише подивившись на її сторінку. Але коли хочеться з'ясувати, наскільки надійною є людина, наприклад, при знайомстві, укладанні договору та початку відносин, то можна дізнатися інформацію про неї в різних українських реєстрах.

Журналісти dnepr.info дізнались, якими порталами потрібно користуватись для цього.

Реестр боржників

Наприклад, Єдиний реєстр боржників допоможе дізнатися, чи має людина борги – від неоплаченого штрафа за парковку і до аліментів. Для пошуку достатньо ввести прізвище, ім’я, а якщо знати по батькові та дату народження – пошук буде ще швидшим і точнішим. Але інформація тут оновлюється не часто, на момент пошуку може бути не актуальною, тому будьте уважні.

Чи має людина бізнес

Для того, щоб дізнатися, чи веде людина бізнес і чи не знаходиться його фірма на межі банкрутства – можна скористатися Єдиним державним реєстром фізичних та юридичних осіб. Для пошуку потрібне ім’я, прізвище, а якщо є номер картки платника податків або паспортні дані – пошук буде швидким та точним. Частину інформації тут можна отримати безкоштовно, за детальніші дані надається заплатити.

Стан підприємства

Також дізнатися більше про підприємство нового знайомого чи ділового партнера можна на сайті YouControl. Портал покаже, чи є на підприємстві судові рішення та у якому воно статусі. Частина послуг на сайті є платною.

Судові рішення

Також можна пошукати людину в Єдиному реєстрі судових рішень – таким чином можна дізнатися, чи фігурував він у якійсь кримінальній чи адміністративній справі. Але тут шукати складно, оскільки потрібно знати не тільки ім’я та прізвище людини, а й область, де відбувався суд, номер рішення та деякі інші дані. Ще один мінус – інформація у реєстрі зберігається лише протягом двох років, після чого вона пропадає з відкритого доступу.

Чи був шлюб

Дізнатися, чи була людина розлучена чи перебуває досі у шлюбі можна на сайті Он-лайн будинку юстиції. Там є кілька розділів із реєстрами. Вибравши потрібний і ввівши необхідне прізвище та ім’я для пошуку можна дізнатися всю інформацію, що цікавить. Щоправда, перед цим слід зареєструватися.

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