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Як за допомогою інтернету дізнатися більше про потенційного нареченого: судимості, розлучення та підприємництво

Сьогодні 15:00
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Завдяки соціальним мережам ми можемо багато дізнатися про людину, лише подивившись на її сторінку. Але коли хочеться з'ясувати, наскільки надійною є людина, наприклад, при знайомстві, укладанні договору та початку відносин, то можна дізнатися інформацію про неї в різних українських реєстрах.

Новости Днепра про Як за допомогою інтернету дізнатися більше про потенційного нареченого: судимості, розлучення та підприємництво

Журналісти dnepr.info дізнались, якими порталами потрібно користуватись для цього.

Реестр боржників

Наприклад, Єдиний реєстр боржників допоможе дізнатися, чи має людина борги – від неоплаченого штрафа за парковку і до аліментів. Для пошуку достатньо ввести прізвище, ім’я, а якщо знати по батькові та дату народження – пошук буде ще швидшим і точнішим. Але інформація тут оновлюється не часто, на момент пошуку може бути не актуальною, тому будьте уважні.

Новости Днепра про Як за допомогою інтернету дізнатися більше про потенційного нареченого: судимості, розлучення та підприємництво

Чи має людина бізнес

Для того, щоб дізнатися, чи веде людина бізнес і чи не знаходиться його фірма на межі банкрутства – можна скористатися Єдиним державним реєстром фізичних та юридичних осіб. Для пошуку потрібне ім’я, прізвище, а якщо є номер картки платника податків або паспортні дані – пошук буде швидким та точним. Частину інформації тут можна отримати безкоштовно, за детальніші дані надається заплатити.

Новости Днепра про Як за допомогою інтернету дізнатися більше про потенційного нареченого: судимості, розлучення та підприємництво

Стан підприємства

Також дізнатися більше про підприємство нового знайомого чи ділового партнера можна на сайті YouControl. Портал покаже, чи є на підприємстві судові рішення та у якому воно статусі. Частина послуг на сайті є платною.

Новости Днепра про Як за допомогою інтернету дізнатися більше про потенційного нареченого: судимості, розлучення та підприємництво

Судові рішення

Також можна пошукати людину в Єдиному реєстрі судових рішень – таким чином можна дізнатися, чи фігурував він у якійсь кримінальній чи адміністративній справі. Але тут шукати складно, оскільки потрібно знати не тільки ім’я та прізвище людини, а й область, де відбувався суд, номер рішення та деякі інші дані. Ще один мінус – інформація у реєстрі зберігається лише протягом двох років, після чого вона пропадає з відкритого доступу.

Новости Днепра про Як за допомогою інтернету дізнатися більше про потенційного нареченого: судимості, розлучення та підприємництво

Чи був шлюб

Дізнатися, чи була людина розлучена чи перебуває досі у шлюбі можна на сайті Он-лайн будинку юстиції. Там є кілька розділів із реєстрами. Вибравши потрібний і ввівши необхідне прізвище та ім’я для пошуку можна дізнатися всю інформацію, що цікавить. Щоправда, перед цим слід зареєструватися.

Новости Днепра про Як за допомогою інтернету дізнатися більше про потенційного нареченого: судимості, розлучення та підприємництво

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Новости Днепра про Як за допомогою інтернету дізнатися більше про потенційного нареченого: судимості, розлучення та підприємництвоУкраїнська Новости Днепра про Як за допомогою інтернету дізнатися більше про потенційного нареченого: судимості, розлучення та підприємництвоРусский

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