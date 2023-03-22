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  • Як виглядає забутий пляж на Перемозі-1 у Дніпрі: іржаві «грибочки» та павутина замість сітки (ФОТО)

Як виглядає забутий пляж на Перемозі-1 у Дніпрі: іржаві «грибочки» та павутина замість сітки (ФОТО)

Сьогодні 12:10
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У Дніпрі є три офіційні та ще кілька «диких» пляжів, на яких заборонено купатися, але мешканці міста все одно їх відвідують, засмагають там і купаються. Але є й занедбані пляжі, які майже ніхто не відвідує. Журналісти dnepr.info побували на одному з таких.

Новости Днепра про Як виглядає забутий пляж на Перемозі-1 у Дніпрі: іржаві «грибочки» та павутина замість сітки (ФОТО)

Дикий пляж знаходиться на житловому масиві Перемога, поряд з аквапарком. З’явився він тут понад 20 років тому. Раніше пляж був цілком облаштованим, але у 2015 році під час будівництва аквапарку його територія суттєво зменшилася і тепер залишилася лише невелика смужка піску, завширшки 20 метрів.

Пісок тут чистий, навіть є мушлі.

Новости Днепра про Як виглядає забутий пляж на Перемозі-1 у Дніпрі: іржаві «грибочки» та павутина замість сітки (ФОТО)

А ось про воду подібного сказати не можна.

Новости Днепра про Як виглядає забутий пляж на Перемозі-1 у Дніпрі: іржаві «грибочки» та павутина замість сітки (ФОТО)

Незважаючи на те, що пляж покинутий – сміття у воді таки є.

Новости Днепра про Як виглядає забутий пляж на Перемозі-1 у Дніпрі: іржаві «грибочки» та павутина замість сітки (ФОТО)

Раніше тут був не лише облаштований волейбольний майданчик, а й лавочки з роздягальнями, для любителів відпочинку біля води – встановили «грибочки» від сонця. Нині від цього практично нічого не залишилося. Близько 10 років тому за пляжем перестали стежити.

Новости Днепра про Як виглядає забутий пляж на Перемозі-1 у Дніпрі: іржаві «грибочки» та павутина замість сітки (ФОТО)

Закопане наполовину колесо та дві іржаві стійки для сітки – ось і вся розважальна інфраструктура на ньому.

Новости Днепра про Як виглядає забутий пляж на Перемозі-1 у Дніпрі: іржаві «грибочки» та павутина замість сітки (ФОТО)

Також залишилося ще кілька «грибочків» у піску.

Новости Днепра про Як виглядає забутий пляж на Перемозі-1 у Дніпрі: іржаві «грибочки» та павутина замість сітки (ФОТО)

Місцями на пляжі замість піску трапляються «острівці» трави.

Новости Днепра про Як виглядає забутий пляж на Перемозі-1 у Дніпрі: іржаві «грибочки» та павутина замість сітки (ФОТО)

Натомість відкривається чудовий краєвид на лівий берег Дніпра.

Новости Днепра про Як виглядає забутий пляж на Перемозі-1 у Дніпрі: іржаві «грибочки» та павутина замість сітки (ФОТО)

Пляж цей раніше користувався  популярністю у мешканців міста, і особливо довколишніх будинків, поки його популярність поступово не зійшла нанівець. Сьогодні сюди приходять здебільшого порибалити чи погуляти із собаками.

фото: Катерина Шевцова

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Новости Днепра про Як виглядає забутий пляж на Перемозі-1 у Дніпрі: іржаві «грибочки» та павутина замість сітки (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як виглядає забутий пляж на Перемозі-1 у Дніпрі: іржаві «грибочки» та павутина замість сітки (ФОТО)Русский

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