Як виглядає забутий пляж на Перемозі-1 у Дніпрі: іржаві «грибочки» та павутина замість сітки (ФОТО)

У Дніпрі є три офіційні та ще кілька «диких» пляжів, на яких заборонено купатися, але мешканці міста все одно їх відвідують, засмагають там і купаються. Але є й занедбані пляжі, які майже ніхто не відвідує. Журналісти dnepr.info побували на одному з таких.

Дикий пляж знаходиться на житловому масиві Перемога, поряд з аквапарком. З’явився він тут понад 20 років тому. Раніше пляж був цілком облаштованим, але у 2015 році під час будівництва аквапарку його територія суттєво зменшилася і тепер залишилася лише невелика смужка піску, завширшки 20 метрів.

Пісок тут чистий, навіть є мушлі.

А ось про воду подібного сказати не можна.

Незважаючи на те, що пляж покинутий – сміття у воді таки є.

Раніше тут був не лише облаштований волейбольний майданчик, а й лавочки з роздягальнями, для любителів відпочинку біля води – встановили «грибочки» від сонця. Нині від цього практично нічого не залишилося. Близько 10 років тому за пляжем перестали стежити.

Закопане наполовину колесо та дві іржаві стійки для сітки – ось і вся розважальна інфраструктура на ньому.

Також залишилося ще кілька «грибочків» у піску.

Місцями на пляжі замість піску трапляються «острівці» трави.

Натомість відкривається чудовий краєвид на лівий берег Дніпра.

Пляж цей раніше користувався популярністю у мешканців міста, і особливо довколишніх будинків, поки його популярність поступово не зійшла нанівець. Сьогодні сюди приходять здебільшого порибалити чи погуляти із собаками.

фото: Катерина Шевцова

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