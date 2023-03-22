Як виглядає забутий пляж на Перемозі-1 у Дніпрі: іржаві «грибочки» та павутина замість сітки (ФОТО)

Дикий пляж знаходиться на житловому масиві Перемога, поряд з аквапарком. З’явився він тут понад 20 років тому. Раніше пляж був цілком облаштованим, але у 2015 році під час будівництва аквапарку його територія суттєво зменшилася і тепер залишилася лише невелика смужка піску, завширшки 20 метрів.
Пісок тут чистий, навіть є мушлі.
А ось про воду подібного сказати не можна.
Незважаючи на те, що пляж покинутий – сміття у воді таки є.
Раніше тут був не лише облаштований волейбольний майданчик, а й лавочки з роздягальнями, для любителів відпочинку біля води – встановили «грибочки» від сонця. Нині від цього практично нічого не залишилося. Близько 10 років тому за пляжем перестали стежити.
Закопане наполовину колесо та дві іржаві стійки для сітки – ось і вся розважальна інфраструктура на ньому.
Також залишилося ще кілька «грибочків» у піску.
Місцями на пляжі замість піску трапляються «острівці» трави.
Натомість відкривається чудовий краєвид на лівий берег Дніпра.
Пляж цей раніше користувався популярністю у мешканців міста, і особливо довколишніх будинків, поки його популярність поступово не зійшла нанівець. Сьогодні сюди приходять здебільшого порибалити чи погуляти із собаками.
фото: Катерина Шевцова
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Ирина
Автор:
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