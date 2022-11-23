Як виглядає квартира за 2 тис грн в оренду у Дніпрі (ФОТО)

Знайти дешеву однокімнатну квартиру в оренду в Дніпрі – це квест, але пройти його можна. Та збираючись економити на оренді житла, потрібно враховувати, що умови – ремонт, меблі та техніка в дешевій квартирі не завжди будуть сучасними та «свіжими». Журналісти dhepr.info зібрали добірку найдешевших квартир в оренду у Дніпрі.

Найдешевша квартира в оренду в Дніпрі знайшлася на житловому масиві Лівобережний -3. За місяць за житло господар просить 2 тис. грн. Окремо доведеться сплачувати за комунальні послуги. Знаходиться квартира на першому поверсі 10-поверхового будинку, розміститься в ній зможуть 3 особи, можливе проживання із тваринами. Є вся необхідна техніка – від бойлера до пральної машинки, проведено Інтернет. Єдина «дрібниця» – відсутність ремонту у квартирі. Власники хотіли зробити ремонт, але поки що не наважуються і просто здають її в оренду.

В Індустріальному районі винайняти однокімнатну квартиру можна за 3,9 тис грн на місяць. У ній два спальні місця, власник дозволяє проживання з тваринами. Розташована квартира на 8 поверсі панельного будинку. Є меблі, пральна машина, водонагрівач. Однак саме житло потребує ремонту.

За 4 тис. грн можна орендувати «однушку» на Слобожанському проспекті. Розташована на середньому поверсі 9-поверхового будинку, в ній два спальних місця і дуже маленька – всього 3 кв.м кухня. Ремонт був зроблений досить давно, плитка на підлозі з часів будівництва будинку, хоча шпалери змінювалися і зараз кімната виглядає «косметично» непогано. А ось меблі на фото виглядають набагато свіжішими за ремонт. Є вся потрібна для проживання техніка та навіть кондиціонер.

Стільки ж хочуть за однокімнатну квартиру у районі вулиці Титова. Знаходиться житло в старому триповерховому будинку, але кухня тут трохи більше – 5 кв.м. В іншому квартира схожа на попередній варіант. Тут давно не було ремонту, меблі старі.

Місячна оренда квартири в Новокодацькому районі Дніпра коштуватиме 4,5 тис грн. Розташована на 4 поверсі панельного будинку. Частина приміщення – стіни та підлога на кухні, а також меблі, виглядають досить непогано, в іншій частині квартири ремонт був дуже давно і тільки косметичний, а меблі стоять тут не один десяток років. В оголошенні написано, що «є всі меблі та техніка», але судячи з фото погодиться з цим складно.

В АНД-районі можна винайняти однокімнатну квартиру за 5 тис грн на місяць. Ремонт у ній був давно, але виглядає житло охайно. Як зазначає власник в оголошенні: «можливі покращення умов за рахунок орендної плати». Є меблі та техніка. Знаходиться житло на 7 поверсі 14 поверхового будинку.

У Центральному районі Дніпра, неподалік «Дніпро-Арени» можна зняти однокімнатну квартиру також за 5 тис грн. У ній свіжий ремонт, нові меблі, техніка. Індивідуальне опалення. Квартира знаходиться у дворі приватного будинку з окремим входом.

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