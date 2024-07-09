Як виглядав легендарний ринок «Озерка» у Дніпрі у 1980-х роках: торгівля з машин та забиті товаром прилавки

Ринок «Озерка» - один із найвідоміших та найпопулярніших ринків міста Дніпро. Заснований ще в 1886 році за весь цей час він тільки розширювався і ніколи не змінював свого місця розташування.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав ринок «Озерка» понад 50 років тому.

З моменту відкриття ринок став найпопулярнішим місцем у місті. Він був біля вокзалу, що робило його дуже зручним місцем для торгівлі як для приїжджих продавців, так і для покупців. У 1892 році міська Дума обговорювала питання про зведення тут кам’яних лавок, але ціна була надто високою. Перші кам’яні корпуси з’явилися на ринку у 1913 році. У них знаходилися м’ясні та бакалійні лавки.

Крита територія ринку з’явилася лише 1964 року. До цього всі продавці торгували просто неба або у відкритих торгових рядах. Критий павільйон хотіли збудувати ще 1910 року, але тоді місту не вистачило грошей, і ідею відклали у далеку скриньку.

На момент відкриття павільйону він був одним із найбільших на території країни. Тут було 2 буфети, стояли автомати з газованою водою були аптечні та газетні кіоски. Продавці могли розміщувати свій товар у 6 холодильних камерах та морозилках – туди містилися близько 120 тонн продуктів. Склади ринку займали 610 кв.

Ринок був настільки популярним не лише серед покупців, а й серед продавців, що для останніх на ньому було виділено спеціальну територію, куди приїжджали торгувати продуктами прямо з підприємств. Називалося це: «торгівля з машин». Практика продавати товар із великих машин існує на ринку досі. Як правило, там можна купити молочні, ковбасні продукти.

Згодом павільйон порядком «зносився», але працює він і досі. На стінах та підлозі залишилася мозаїка часів середини 1960-х, а продавців не вистачає, щоби заповнити всі торгові ряди. Тут можна купити м’ясо, молочні продукти, овочі, соління, солодощі. Багато жителів Дніпра так само воліють скуповуватися на «Озерці», незважаючи на велику кількість супермаркетів, що працюють по місту.

фото: група «Ностальгія по Дніпру»

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