Як майже 50 років тому у Дніпрі виглядала вулиця Олеся Гончара: унікальні фото

Журналісти dnepr.info дізналися історію вулиці Олеся Гончара у Дніпрі та як вона виглядала на початку минулого століття.
Початкова назва вулиці – Соборна площа. Вона була її частиною досить тривалий час, але саме цей відрізок площі мешканці міста іменували Ярмарковою. Перші ярмарки стали проводиться на горі у 1830-х роках. До цього тут був степ.
У певні владою дні тут проводились ярмарки, куди з’їжджалися мешканці з усього міста. Охочих продати свій товар було так багато, що вони займали своїми кибитками з товаром цілий квартал. Величезна територія, відведена для торгівлі, потроху обростала приватними будинками.
У ярмаркові дні власники будинків могли додатково заробити на здачі в оренду кімнат – ярмарки тривали кілька днів і торговцям, які приїхали здалеку, треба було десь ночувати. Сусідні вулиці також отримали розвиток завдяки ярмаркам. Так, на нинішній Телевізійній вулиці було встановлено печі, в яких готували гарячу їжу для тих, хто торгував чи приходив за покупками на ярмарок.
З відкриттям залізниці та облаштуванням ринку на Озерній площі торгівля на Ярмарковій повільно зійшла нанівець. Але розташування вулиці залишалося все одно досить вигідним – вона знаходилася поряд із балкою, де розміщувалися цегельні заводи.
Вулиця розросталася, і згодом на ній з’явилося кілька прибуткових будинків. Деякий час територія навіть мала назву Кірпічна, але у 1909 році була перейменована на вулицю Полтавську.
1934 року її перейменували на вулицю Кірова і лише 2003 року територія отримала «ім’я» на честь письменника Олеся Гончара. На вулиці досі можна побачити старовинні будинки.
фото: А. Волок
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Ирина
Автор:
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