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  • Як майже 50 років тому у Дніпрі виглядала вулиця Олеся Гончара: унікальні фото

Як майже 50 років тому у Дніпрі виглядала вулиця Олеся Гончара: унікальні фото

Сьогодні 14:55
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Сьогодні вулиця Олеся Гончара у Дніпрі одне із найжвавіших місць. Тут є магазини, вуз, гуртожитки, звичайні будинки. По вулиці регулярно курсують маршрутки та автомобілі. Словом, звичайна міська вулиця із її розвиненою інфраструктурою. За часів Катеринослава вулиця щомісяця на кілька днів перетворювалася на чи не найжвавіше місце у місті.

Новости Днепра про Як майже 50 років тому у Дніпрі виглядала вулиця Олеся Гончара: унікальні фото

Журналісти dnepr.info дізналися історію вулиці Олеся Гончара у Дніпрі та як вона виглядала на початку минулого століття.

Початкова назва вулиці – Соборна площа. Вона була її частиною досить тривалий час, але саме цей відрізок площі мешканці міста іменували Ярмарковою. Перші ярмарки стали проводиться на горі у 1830-х роках. До цього тут був степ.

Новости Днепра про Як майже 50 років тому у Дніпрі виглядала вулиця Олеся Гончара: унікальні фото

У певні владою дні тут проводились ярмарки, куди з’їжджалися мешканці з усього міста. Охочих продати свій товар було так багато, що вони займали своїми кибитками з товаром цілий квартал. Величезна територія, відведена для торгівлі, потроху обростала приватними будинками.

Новости Днепра про Як майже 50 років тому у Дніпрі виглядала вулиця Олеся Гончара: унікальні фото

У ярмаркові дні власники будинків могли додатково заробити на здачі в оренду кімнат – ярмарки тривали кілька днів і торговцям, які приїхали здалеку, треба було десь ночувати. Сусідні вулиці також отримали розвиток завдяки ярмаркам. Так, на нинішній Телевізійній вулиці було встановлено печі, в яких готували гарячу їжу для тих, хто торгував чи приходив за покупками на ярмарок.

Новости Днепра про Як майже 50 років тому у Дніпрі виглядала вулиця Олеся Гончара: унікальні фото

З відкриттям залізниці та облаштуванням ринку на Озерній площі торгівля на Ярмарковій повільно зійшла нанівець. Але розташування вулиці залишалося все одно досить вигідним – вона знаходилася поряд із балкою, де розміщувалися цегельні заводи.

Новости Днепра про Як майже 50 років тому у Дніпрі виглядала вулиця Олеся Гончара: унікальні фото

Вулиця розросталася, і згодом на ній з’явилося кілька прибуткових будинків. Деякий час територія навіть мала назву Кірпічна, але у 1909 році була перейменована на вулицю Полтавську.

Новости Днепра про Як майже 50 років тому у Дніпрі виглядала вулиця Олеся Гончара: унікальні фото

1934 року її перейменували на вулицю Кірова і лише 2003 року територія отримала «ім’я» на честь письменника Олеся Гончара. На вулиці досі можна побачити старовинні будинки.

Новости Днепра про Як майже 50 років тому у Дніпрі виглядала вулиця Олеся Гончара: унікальні фото

фото: А. Волок

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Новости Днепра про Як майже 50 років тому у Дніпрі виглядала вулиця Олеся Гончара: унікальні фотоУкраїнська Новости Днепра про Як майже 50 років тому у Дніпрі виглядала вулиця Олеся Гончара: унікальні фотоРусский

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