Виїхала автобусом з Польщі: розшукують 48-річну жінку з Дніпропетровської області

Допоможіть знайти людину!

Пошуково-рятувальний загін “Мілена” розшукує безвісно зниклу Ольгу Літєрову із села Заполички Кам’янського району.

Відомо, що 2 жовтня жінка виїхала автобусом з Польщі у Дніпро та зникла. Останній раз Ольга була на зв’язку того дня близько 13:00. Де вона знаходиться зараз — невідомо.

Щоб знайти Ольгу, потрібна допомога небайдужих людей.

Прикмети: зріст 160 см, середньої статури, карі очі, чорне коротке волосся.

Була одягнена: коричнева куртка, худі білого кольору, чорні штани, білі кросівки.

Особливі прикмети: шрам на кисті правої руки.

Якщо ви бачили цю жінку або знаєте, де вона може бути, зателефонуйте за номерами: 068-777-01-12 або “102”.

Будь-яка інформація може бути корисною!

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