Витягли непритомними: на Дніпропетровщині з палаючого будинку врятували жінку та чоловіка

На Дніпропетровщині врятували двох людей з палаючого будинку.

Як повідомили рятувальники Дніпропетровщини, у селищі Петропавлівка з палаючого будинку врятували двох людей.

Ввечері 18 лютого вогнебоці отримали інформацію про пожежу в приватному будинку на вулиці Садовій. Приїхавши на місце події, рятувальники побачили, що загорілася прибудова до будинку. Звідти вогонь поширився і на саме помешкання.

У будинку надзвичайники знайшли двох людей – вони були непритомні. Вогнеборці витягли 56-річного чоловіка та 47-річну жінку з палаючого помешкання та передали медикам. Зараз вони під наглядом лікарів.

Через годину пожежу вдалося загасити.

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