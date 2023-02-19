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  • Витягли непритомними: на Дніпропетровщині з палаючого будинку врятували жінку та чоловіка

Витягли непритомними: на Дніпропетровщині з палаючого будинку врятували жінку та чоловіка

Сьогодні 10:16
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На Дніпропетровщині врятували двох людей з палаючого будинку.

Новости Днепра про Витягли непритомними: на Дніпропетровщині з палаючого будинку врятували жінку та чоловіка

Як повідомили рятувальники Дніпропетровщини, у селищі Петропавлівка з палаючого будинку врятували двох людей. 

Ввечері 18 лютого вогнебоці отримали інформацію про пожежу в приватному будинку на вулиці Садовій. Приїхавши на місце події, рятувальники побачили, що загорілася прибудова до будинку. Звідти вогонь поширився і на саме помешкання. 

У будинку надзвичайники знайшли двох людей – вони були непритомні. Вогнеборці витягли 56-річного чоловіка та 47-річну жінку з палаючого помешкання та передали медикам. Зараз вони під наглядом лікарів. 

Через годину пожежу вдалося загасити.

Новости Днепра про Витягли непритомними: на Дніпропетровщині з палаючого будинку врятували жінку та чоловіка

Новости Днепра про Витягли непритомними: на Дніпропетровщині з палаючого будинку врятували жінку та чоловіка

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Новости Днепра про Витягли непритомними: на Дніпропетровщині з палаючого будинку врятували жінку та чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Витягли непритомними: на Дніпропетровщині з палаючого будинку врятували жінку та чоловікаРусский

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