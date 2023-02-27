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Вилетів в кювет та перевернувся: на Дніпропетровщині сталася ДТП з постраждалими

Сьогодні 10:19
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На Дніпропетровщині сталася ДТП.

Новости Днепра про Вилетів в кювет та перевернувся: на Дніпропетровщині сталася ДТП з постраждалими

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області. 

Так, за даними рятувальників, о 6:30 їм надійшло повідомлення про ДТП поблизу селища Меліоративне Новомосковського району. Приїхавши на виклик, надзвичайники встановили, що внаслідок аварії в понівеченій автівці застряг травмований водій. 

Крім цього, внаслідок ДТП постраждала пасажирка, яку госпіталізували до лікарні. За допомогою аварійно-рятувального обладнання рятувальники дістали з авто пораненого кермувальника. 32-річного водія передали медикам екстреної допомоги. 

Обставинами ДТП займається поліція, але попередньо відомо, що водій BMW не впорався з керуванням, влетів в дерево та перекинувся. 

Нагадаємо, вчора в Кам’янському сталася схожа ДТП. 42-річний водій вилетів в кювет та перекинувся. Кермувальника та пасажирку рятувальники витягли з авто та передали медикам. 

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Новости Днепра про Вилетів в кювет та перевернувся: на Дніпропетровщині сталася ДТП з постраждалимиУкраїнська Новости Днепра про Вилетів в кювет та перевернувся: на Дніпропетровщині сталася ДТП з постраждалимиРусский

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