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Вийшов з перукарні та зник: у Дніпрі розшукують 14-річного хлопця

Вчора 17:38
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У Дніпрі розшукують 14-річного Михайла Коваля.

Новости Днепра про Вийшов з перукарні та зник: у Дніпрі розшукують 14-річного хлопця

У неділю, 2 жовтня, хлопець вийшов з перукарні “Мішель”, а потім зник. Наразі його місце знаходження невідоме.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Був одягнений: чорно-біла куртка в смугу(як на фото), чорні штани, чорні кеди.

Прикмети: на вигляд 14 років, зріст 196 сантиметрів, худорлявої статури, довге волосся, що закриває вуха.

Якщо ви бачили хлопця або знаєте, де він може бути, будь ласка, зателефонуйте за номерами: (063) 701-35-61; (093) 665-95-82.

Будь-яка інформація може бути корисною!

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Новости Днепра про Вийшов з перукарні та зник: у Дніпрі розшукують 14-річного хлопцяУкраїнська Новости Днепра про Вийшов з перукарні та зник: у Дніпрі розшукують 14-річного хлопцяРусский

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