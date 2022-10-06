Вийшов з перукарні та зник: у Дніпрі розшукують 14-річного хлопця

У неділю, 2 жовтня, хлопець вийшов з перукарні “Мішель”, а потім зник. Наразі його місце знаходження невідоме.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Був одягнений: чорно-біла куртка в смугу(як на фото), чорні штани, чорні кеди.
Прикмети: на вигляд 14 років, зріст 196 сантиметрів, худорлявої статури, довге волосся, що закриває вуха.
Якщо ви бачили хлопця або знаєте, де він може бути, будь ласка, зателефонуйте за номерами: (063) 701-35-61; (093) 665-95-82.
Будь-яка інформація може бути корисною!
Читайте також:
Автор:
Безробітній чоловік вирішив стати новим «Шарієм».
Допоможіть знайти людину!
Ворог лютує, тому кількість обстрілів може збільшуватися.
Сьогодні Верховна Рада прийняла в цілому закон №6482 щодо добровільного…