Вийшов з дому та не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 61-річного чоловіка

У Павлограді розшукують зниклого 61-річного Олександра Коростелева. 6 січня чоловік вийшов з дому та не повернувся. На зв’язок не виходив.
Про це повідомляє Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін “Антарєс”.
Прикмети: зріст 170 см, середньої статури, очі блакитні.
Був одягнений: червона куртка, джинси, чорна шапка.
Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте за номерами: (050) 941-04-76, (068) 103-00-15 або 102.
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