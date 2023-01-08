Вийшов з дому та не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 61-річного чоловіка

Потрібна ваша допомога!

У Павлограді розшукують зниклого 61-річного Олександра Коростелева. 6 січня чоловік вийшов з дому та не повернувся. На зв’язок не виходив.

Про це повідомляє Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін “Антарєс”.

Прикмети: зріст 170 см, середньої статури, очі блакитні.

Був одягнений: червона куртка, джинси, чорна шапка.

Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте за номерами: (050) 941-04-76, (068) 103-00-15 або 102.

Будь-яка інформація може бути корисною!

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