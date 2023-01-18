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Вихователька дитсадка розповіла подробиці катастрофи у Броварах

Сьогодні 12:07
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Сьогодні вранці у Броварах розбився гелікоптер ДСНС.

Новости Днепра про Вихователька дитсадка розповіла подробиці катастрофи у Броварах

Вихователька дитячого садка розповіла про перші хвилини після авіакатастрофи, свідком якої вона стала.

Спочатку гуло, ніби щось летить. Ми притихли, а потім після заграви почули вибух. Усі прилягли, евакуювалися в укриття швиденько. Ми встигли прийняти четверо діток, і одразу батьки їх забрали, – розповіла вона.

Пізніше у ДСНС повідомили подробиці авіакатастрофи. За інформацією від рятувальників, 18 січня о 08:20 у Броварах Київської області внаслідок падіння вертольоту ДСНС сталося пошкодження будівлі ДНЗ з послідуючим загоранням. О 09:06 пожежу в будівлі локалізували на площі 500 м кв., а о 09:28 – ліквідували.

На борту перебувало 9 людей: 6 чоловік оперативної групи МВС, включно із керівництвом Міністерства внутрішніх справ, а також 3 члена екіпажу ДСНС, на жаль, всі вони загинули. Також відомо, що серед загиблих та постраждалих є діти. Станом на 11 годину загинуло 15 людей, з них 3 дитини. Травмовано 25 осіб (з них 15 дорослих та 10 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється). 

Новости Днепра про Вихователька дитсадка розповіла подробиці катастрофи у Броварах

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Новости Днепра про Вихователька дитсадка розповіла подробиці катастрофи у БроварахУкраїнська

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