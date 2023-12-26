Вибухи в Дніпровському районі 26 грудня: з’явилися деталі від ОВА

Під вечір у Дніпровському районі було чутно звуки вибухів.

Близько 15:40 відразу після початку повітряної тривоги в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ попередили про ракети в напрямку Дніпра. Через декілька хвилин у Дніпровському районі чули звуки схожі на вибухи.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, працювала протиповітряна оборона. Сили ППО збили дві ракети над Дніпровським районом, які летіли в бік Дніпра.

У Повітряному командуванні Схід інформацію підтвердили та уточнили, що військові знищили 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Попередньо, обійшлося без руйнувань.

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