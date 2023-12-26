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Вибухи в Дніпровському районі 26 грудня: з’явилися деталі від ОВА

Сьогодні 16:26
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Під вечір у Дніпровському районі було чутно звуки вибухів.

Новости Днепра про Вибухи в Дніпровському районі 26 грудня: з'явилися деталі від ОВА

Близько 15:40 відразу після початку повітряної тривоги в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ попередили про ракети в напрямку Дніпра. Через декілька хвилин у Дніпровському районі чули звуки схожі на вибухи. 

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, працювала протиповітряна оборона. Сили ППО збили дві ракети над Дніпровським районом, які летіли в бік Дніпра. 

У Повітряному командуванні Схід інформацію підтвердили та уточнили, що військові знищили 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Новости Днепра про Вибухи в Дніпровському районі 26 грудня: з'явилися деталі від ОВА

Попередньо, обійшлося без руйнувань. 

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