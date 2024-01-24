Вибухи в Дніпрі 24 січня: в ОВА повідомили, що це було

Під час масштабної повітряної тривоги, яка тривала понад 3 години в Дніпрі пролунали вибухи. Через кілька хвилин оголосили відбій.
Як повідомив очільник ДніпроОВА Сергій Лисак, над Дніпровським районом збили дві керовані авіаційні ракети Х-59. Це підтвердили також в Повітряному командуванні “Схід”.
На жаль, уламки ракети упали на підприємство у Дніпрі. Поранення отримав 38-річний чоловік. У постраждалого черепно-мозкова травма, контузія та перелами. Наразі він у лікарні під наглядом лікарів. Стан потерпілого оцінюють як середньої тяжкості.
На території підприємства пошкоджені будівлі та техніка.
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