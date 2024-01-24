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Вибухи в Дніпрі 24 січня: в ОВА повідомили, що це було

Сьогодні 14:49
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У Дніпрі вдень 24 січня лунали вибухи.

Новости Днепра про Вибухи в Дніпрі 24 січня: в ОВА повідомили, що це було

Під час масштабної повітряної тривоги, яка тривала понад 3 години в Дніпрі пролунали вибухи. Через кілька хвилин оголосили відбій. 

Як повідомив очільник ДніпроОВА Сергій Лисак, над Дніпровським районом збили дві керовані авіаційні ракети Х-59. Це підтвердили також в Повітряному командуванні “Схід”. 

На жаль, уламки ракети упали на підприємство у Дніпрі. Поранення отримав 38-річний чоловік. У постраждалого черепно-мозкова травма, контузія та перелами. Наразі він у лікарні під наглядом лікарів. Стан потерпілого оцінюють як середньої тяжкості. 

На території підприємства пошкоджені будівлі та техніка. 

Новости Днепра про Вибухи в Дніпрі 24 січня: в ОВА повідомили, що це було

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Новости Днепра про Вибухи в Дніпрі 24 січня: в ОВА повідомили, що це булоУкраїнська Новости Днепра про Вибухи в Дніпрі 24 січня: в ОВА повідомили, що це булоРусский

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