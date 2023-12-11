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Вибух у Дніпрі ввечері 11 грудня: з’явилися деталі

Сьогодні 18:32
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Дніпряни чули вибух зі сторони Запорізької області.
Новости Днепра про Вибух у Дніпрі ввечері 11 грудня: з'явилися деталі

фото умовне

Під час останньої повітряної тривоги мешканці Дніпра чули звук вибуху. 

Як повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, вибухи, які чули мешканці Дніпровського району надвечір, – це робота нашої ППО. 

У Повітряному командуванні “Схід” повідомили, що ще одну ракету збили в Запорізькій області. Також раніше ще одну Х-59 збили в Криворізькому районі. 

Новости Днепра про Вибух у Дніпрі ввечері 11 грудня: з'явилися деталі

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Новости Днепра про Вибух у Дніпрі ввечері 11 грудня: з'явилися деталіУкраїнська Новости Днепра про Вибух у Дніпрі ввечері 11 грудня: з'явилися деталіРусский

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