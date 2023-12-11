Вибух у Дніпрі ввечері 11 грудня: з’явилися деталі

Під час останньої повітряної тривоги мешканці Дніпра чули звук вибуху.
Як повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, вибухи, які чули мешканці Дніпровського району надвечір, – це робота нашої ППО.
У Повітряному командуванні “Схід” повідомили, що ще одну ракету збили в Запорізькій області. Також раніше ще одну Х-59 збили в Криворізькому районі.
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