Вибух у Дніпрі ввечері 11 грудня: з’явилися деталі

Дніпряни чули вибух зі сторони Запорізької області.

Під час останньої повітряної тривоги мешканці Дніпра чули звук вибуху.

Як повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, вибухи, які чули мешканці Дніпровського району надвечір, – це робота нашої ППО.

У Повітряному командуванні “Схід” повідомили, що ще одну ракету збили в Запорізькій області. Також раніше ще одну Х-59 збили в Криворізькому районі.

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