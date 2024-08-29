Вибух у передмісті Дніпра 29 серпня: в ОВА сказали, що це було

Вдень 29 серпня жителі Дніпра чули звук схожий на вибух під час однієї з тривог.
З’ясувалося, що військові повітряного командування “Схід” збили над Дніпропетровщиною розвідувальний дрон, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
Також до шести зросла кількість поранених через обстріл Нікополя 29 серпня. Двоє чоловіків у важкому стані. Інші четверо людей — у стані середньої тяжкості.
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