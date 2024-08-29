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Вибух у передмісті Дніпра 29 серпня: в ОВА сказали, що це було

Сьогодні 18:37
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Стало відомо, що за вибух чули в передмісті Дніпра під час однієї з тривог.
Новости Днепра про Вибух у передмісті Дніпра 29 серпня: в ОВА сказали, що це було

фото умовне

Вдень 29 серпня жителі Дніпра чули звук схожий на вибух під час однієї з тривог.

З’ясувалося, що військові повітряного командування “Схід” збили над Дніпропетровщиною розвідувальний дрон, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Також до шести зросла кількість поранених через обстріл Нікополя 29 серпня. Двоє чоловіків у важкому стані. Інші четверо людей — у стані середньої тяжкості. 

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Новости Днепра про Вибух у передмісті Дніпра 29 серпня: в ОВА сказали, що це булоУкраїнська

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