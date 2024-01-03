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Вибух у Дніпрі: офіційний коментар

Сьогодні 14:52
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Дякуємо нашим захисникам!

Новости Днепра про Вибух у Дніпрі: офіційний коментар

У Дніпрі під час тривоги, яка тривала з 14:02 до 14:35, було гучно.

Як повідомили у Повітряному командуванні “Схід”, нам містом було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Дніпро. 14:20 підрозділом Повітряного командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Вибух у Дніпрі: офіційний коментар

Важливо: о 14:46 на Дніпропетровщині знову оголосили тривогу, є загроза застосування балістичного озброєння – будьте у безпечних місцях!

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Новости Днепра про Вибух у Дніпрі: офіційний коментарУкраїнська

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