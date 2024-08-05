Вибух у Дніпрі вночі 5 серпня: подробиці від ОВА - Днепр Инфо
Вибух у Дніпрі вночі 5 серпня: подробиці від ОВА
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Сегодня 08:30

В області спрацювала ППО.

Новости Днепра про Вибух у Дніпрі вночі 5 серпня: подробиці від ОВА

У ніч на 5 серпня, під час повітряної тривоги близько 00:20 деякі дніпряни чули вибух.

Тривога розпочалася о 22:31. Перед цим Повітряні Сили повідомили про загрозу ударних БпЛА на Дніпропетровщині.

О 23:46 Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух безпілотників на заході Дніпропетровщини. 

Відбій оголосили о 04:12. Станом на 08:30 все спокійно.

Очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що цієї ночі сили протиповітряної оборони знищили над областю 2 шахеди.

Нагадаємо, цієї ночі ворог поцілив по Дніпропетровщині артилерією та дронами камікадзе: постраждало двоє людей

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