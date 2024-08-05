У ніч на 5 серпня, під час повітряної тривоги близько 00:20 деякі дніпряни чули вибух.
Тривога розпочалася о 22:31. Перед цим Повітряні Сили повідомили про загрозу ударних БпЛА на Дніпропетровщині.
О 23:46 Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух безпілотників на заході Дніпропетровщини.
Відбій оголосили о 04:12. Станом на 08:30 все спокійно.
Очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що цієї ночі сили протиповітряної оборони знищили над областю 2 шахеди.
Нагадаємо, цієї ночі ворог поцілив по Дніпропетровщині артилерією та дронами камікадзе: постраждало двоє людей
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