Вибух на аеродромі Енгельс-2 зірвав новий масований удар РФ по Україні — Арестович

Він сказав, що, за попередньою інформацією, на авіабазі було повністю знищено «пункт управління польотами разом з усією черговою зміною».
«Чомусь вкотре не пощастило авіабазі в Енгельсі… Десять літачків полетіло ховатися на інші авіабази — від гріха подалі. Може, навіть через це не відбувся удар. Не виключено. Він був готовий на сьогодні», — вважає він.
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