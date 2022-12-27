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  • Вибух на аеродромі Енгельс-2 зірвав новий масований удар РФ по Україні — Арестович

Вибух на аеродромі Енгельс-2 зірвав новий масований удар РФ по Україні — Арестович

Сьогодні 07:15
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Російські окупанти в понеділок, 26 грудня, планували новий масований удар по Україні, але вибухи на аеродромі Енгельс-2 цьому завадили.

Новости Днепра про Вибух на аеродромі Енгельс-2 зірвав новий масований удар РФ по Україні — Арестович

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.
 

Він сказав, що, за попередньою інформацією, на авіабазі було повністю знищено «пункт управління польотами разом з усією черговою зміною».

«Чомусь вкотре не пощастило авіабазі в Енгельсі… Десять літачків полетіло ховатися на інші авіабази — від гріха подалі. Може, навіть через це не відбувся удар. Не виключено. Він був готовий на сьогодні», — вважає він.

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Новости Днепра про Вибух на аеродромі Енгельс-2 зірвав новий масований удар РФ по Україні — АрестовичУкраїнська Новости Днепра про Вибух на аеродромі Енгельс-2 зірвав новий масований удар РФ по Україні — АрестовичРусский

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