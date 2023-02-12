Врятували більше 40 чоловік: у ДСНС показали, як визволяли з пастки рибалок, які дрейфували на кризі (ВІДЕО)

Вони знаходилися на відстані 150 метрів від берега.
Про це небайдужі люди повідомили у поліцію та ДСНС.
На місце оперативно прибули правоохоронці та рятувальники. Не гаючи часу, вони приступили до порятунку чоловіків. Також допомагали місцеві мешканці.
Станом на 16:05 з криги врятували 41 особу (35 осіб врятували підрозділи ДСНС та 6 осіб місцеві мешканці).
Рятувальна операція завершена.
До рятувальних робіт залучили 44-х співробітників ДСНС, 8 одиниць техніки та 6 човнів.
Будь ласка, бережіть себе та подумайте зайвий раз перед тим, як вийти на кригу!
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Бережіть себе!
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