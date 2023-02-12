Врятували більше 40 чоловік: у ДСНС показали, як визволяли з пастки рибалок, які дрейфували на кризі (ВІДЕО)

Сьогодні поблизу села Шульгівка Петриківської селищної ради на кризі застрягли рибалки.

Вони знаходилися на відстані 150 метрів від берега.

Про це небайдужі люди повідомили у поліцію та ДСНС.

На місце оперативно прибули правоохоронці та рятувальники. Не гаючи часу, вони приступили до порятунку чоловіків. Також допомагали місцеві мешканці.

Станом на 16:05 з криги врятували 41 особу (35 осіб врятували підрозділи ДСНС та 6 осіб місцеві мешканці).

Рятувальна операція завершена.

До рятувальних робіт залучили 44-х співробітників ДСНС, 8 одиниць техніки та 6 човнів.

Будь ласка, бережіть себе та подумайте зайвий раз перед тим, як вийти на кригу!

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