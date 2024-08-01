Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • ВПО в Дніпрі селитимуть в науково-дослідному інституті судових експертиз

ВПО в Дніпрі селитимуть в науково-дослідному інституті судових експертиз

Сьогодні 17:08
просмотров

На Дніпропетровщині знайшли нове місце для проживання переселенців.

Новости Днепра про ВПО в Дніпрі селитимуть в науково-дослідному інституті судових експертиз

Один із шелтерів облаштували у приміщеннях Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз. Про це повідомили у Мінреінтеграції.

У відомстві пояснили, що проживання там ВПО потребувало додаткового законодавчого врегулювання. Зокрема, можливого передання приміщень інституту в оренду благодійній організації.

Втім, після тривалих консультацій спільно з Фондом державного майна України, Міністерством юстиції України й Дніпропетровським науково-дослідним інститутом судових експертиз було укладено договір оренди на вказану будівлю між БФ “Добро на Амурі” та Фондом державного майна України.

Крім того, Дніпропетровська обласна військова адміністрація вже включила цей об’єкт до переліку місць тимчасового проживання. Позитивне розв’язання зазначеного питання дозволило забезпечити тимчасовим житлом близько 270 внутрішньо переміщених осіб.

Читайте також:

Новости Днепра про ВПО в Дніпрі селитимуть в науково-дослідному інституті судових експертизУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Що раніше було на місці популярного SPA -комплексу у Дніпрі: робили свічки та чоботи
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:23
    Що раніше було на місці популярного SPA -комплексу у Дніпрі: робили свічки та чоботи

    Проїжджаючи Соборною площею кожен житель Дніпра бачить сучасну будівлю SPA-комплексу.…

    У Дніпрі на залізничній станції оселилися десятки лелек (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:13
    У Дніпрі на залізничній станції оселилися десятки лелек (ВІДЕО)

    У Дніпрі помітили велику зграю лелек.

    Переселенці на Дніпропетровщині можуть отримати 2,6 тисяч доларів: які умови
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:48
    Переселенці на Дніпропетровщині можуть отримати 2,6 тисяч доларів: які умови

    Переселенці, які евакуювалися на Дніпропетровщину, можуть отримати 2,6 тисяч доларів.

    У Дніпрі на Робочій з’являться нові зупинки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:02
    У Дніпрі на Робочій з’являться нові зупинки

    На Робочій встановлюють нові зупинки.

    Наверх