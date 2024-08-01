ВПО в Дніпрі селитимуть в науково-дослідному інституті судових експертиз

На Дніпропетровщині знайшли нове місце для проживання переселенців.

Один із шелтерів облаштували у приміщеннях Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз. Про це повідомили у Мінреінтеграції.

У відомстві пояснили, що проживання там ВПО потребувало додаткового законодавчого врегулювання. Зокрема, можливого передання приміщень інституту в оренду благодійній організації.

Втім, після тривалих консультацій спільно з Фондом державного майна України, Міністерством юстиції України й Дніпропетровським науково-дослідним інститутом судових експертиз було укладено договір оренди на вказану будівлю між БФ “Добро на Амурі” та Фондом державного майна України.

Крім того, Дніпропетровська обласна військова адміністрація вже включила цей об’єкт до переліку місць тимчасового проживання. Позитивне розв’язання зазначеного питання дозволило забезпечити тимчасовим житлом близько 270 внутрішньо переміщених осіб.

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