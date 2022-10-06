Ворог бив по трьох громадах: у ДСНС розповіли подробиці про нічні обстріли Дніпропетровщини

Сьогодні вночі російська окупаційна армія обстрілювала Нікопольський район.

Били із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії по трьох громадах – Марганецькій, Нікопольській та Мирівській.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

У Нікополі через ворожу атаку сталася пожежа в приватному будинку, яку рятувальники вже вгамували. Працювали 21 вогнеборець та 5 одиниць техніки. У місті понівечене підприємство. Пошкоджено з десяток домівок, господарську споруду, газогін та лінії електропередач.

У Мирівській громаді побиті 3 приватні будинки та 4 господарські споруди.

Попередньо, усюди минулося без постраждалих.

У всіх громадах, які потерпали від нічних обстрілів, надзвичайники продовжують обстежувати території. Масштаби руйнувань уточнюються.

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