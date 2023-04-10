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Вогонь охопив весь салон: у Кам’янському вночі горів Opel

Сьогодні 10:21
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Що стало причиною займання - поки невідомо.

Новости Днепра про Вогонь охопив весь салон: у Кам'янському вночі горів Opel

Сьогодні, 10 квітня, о 00:56 на лінію «101» повідомили про займання легкового автомобіля на вулиці Авдіївській у Кам’янському.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить салон легкового автомобіля Opel. Займання виникло під час тимчасової зупинки транспортного засобу.

Новости Днепра про Вогонь охопив весь салон: у Кам'янському вночі горів Opel

Вогонь локалізували о 01:05 та ліквідували о 01:21. Внаслідок пожежі пошкоджено салон та кузов автівки на загальній площі 3 кв. м.

Новости Днепра про Вогонь охопив весь салон: у Кам'янському вночі горів Opel

На щастя, загиблих та травмованих немає.

До місця виклику залучили 7 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі Nexia влетіла у Skoda, постраждали жінка та дитина.

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Новости Днепра про Вогонь охопив весь салон: у Кам'янському вночі горів OpelУкраїнська Новости Днепра про Вогонь охопив весь салон: у Кам'янському вночі горів OpelРусский

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