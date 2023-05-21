Вогонь охопив дах сараю та перекинувся на гараж: під Дніпром уночі гасили пожежу (ФОТО)

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку “101” о 03:35. Про це пише пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
На місці рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить дах господарчої споруди, а згодом вогонь перекинувся на гараж, розташований поблизу.
Полум’я пошкодило дах господарчої споруди, гараж та майно на площі 60 кв. м.
Пожежу вдалося ліквідувати через дві години – о 5:38.
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