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  • Вогонь охопив дах сараю та перекинувся на гараж: під Дніпром уночі гасили пожежу (ФОТО)

Вогонь охопив дах сараю та перекинувся на гараж: під Дніпром уночі гасили пожежу (ФОТО)

Сьогодні 09:28
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Сьогодні вночі, 21 травня, на Дніпропетровщині в селі Маломихайлівка Синельниківського району сталася пожежа. Там вогонь охопив дах господарчої споруди, після чого перекинувся на гараж.

Новости Днепра про Вогонь охопив дах сараю та перекинувся на гараж: під Дніпром уночі гасили пожежу (ФОТО)

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку “101” о 03:35. Про це пише пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. 

На місці рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить дах господарчої споруди, а згодом вогонь перекинувся на гараж, розташований поблизу.

Полум’я пошкодило дах господарчої споруди, гараж та майно на площі 60 кв. м.

Пожежу вдалося ліквідувати через дві години – о 5:38. 

Новости Днепра про Вогонь охопив дах сараю та перекинувся на гараж: під Дніпром уночі гасили пожежу (ФОТО)

Новости Днепра про Вогонь охопив дах сараю та перекинувся на гараж: під Дніпром уночі гасили пожежу (ФОТО)

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Новости Днепра про Вогонь охопив дах сараю та перекинувся на гараж: під Дніпром уночі гасили пожежу (ФОТО)Українська Новости Днепра про Вогонь охопив дах сараю та перекинувся на гараж: під Дніпром уночі гасили пожежу (ФОТО)Русский

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