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  • Водій фургона наїхав на літню жінку: поліція розшукує свідків ДТП у Дніпрі

Водій фургона наїхав на літню жінку: поліція розшукує свідків ДТП у Дніпрі

Сьогодні 20:47
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У Дніпрі шукають свідків ДТП.

Новости Днепра про Водій фургона наїхав на літню жінку: поліція розшукує свідків ДТП у Дніпрі

1 червня близько 20:50 на вул. 20-річчя Перемоги в Самарському районі водій вантажівки “Renault Master” під час руху по вулиці в напрямку Південного мосту наїхав на бабусю, яка перетинала часто по нерегульованому переході.

Внаслідок аварії жінка отримала тілесні ушкодження. Нині постраждала оговтується від пережитого. 

Поліція Дніпра наразі шукає свідків аварії. Якщо Ви стали очевидцем дорожньо-транспортної пригоди, зверніться за телефоном (067) 565 46 58

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Новости Днепра про Водій фургона наїхав на літню жінку: поліція розшукує свідків ДТП у ДніпріУкраїнська

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