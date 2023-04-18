Вода вже на пішохідних доріжках: у Дніпрі починає топити Січеславську Набережну (ВІДЕО)

У Дніпрі вода продовжує активно затоплювати прибережні території. Річка почала розливатися на пішохідну частину Січеславської Набережної.
Зокрема, поблизу одного із кафе на набережній, вода дійшла до сходів. Відео-докази публікують містяни в соцмережах. Наразі ситуація під контролем, а підтоплення триватимуть ще як мінімум декілька днів.
Раніше на Січеславській Набережній підтопило храм, а також нічний клуб “Ріо”, який дніпряни вже охрестили “підводним”.
Нагадаємо, раніше ми публікували фото та відео наслідків підтоплень в Дніпрі. А також розповідали, чи погіршилася якість води в кранах. Крім цього, на Набережній Перемоги з’явилося двійко нових білих лебедів.
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