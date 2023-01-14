Вночі у Дніпрі в АНД-районі палав приватний будинок

Виклик до служби порятунку “101” надійшов о 00:17. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Вогнеборці оперативно прибули за вказаною адресою. Там вони встановили, займання виникло всередині одноповерхового житлового будинку. На щастя, обійшлося без жертв. Постраждало лише домашнє майно в кімнаті на площі 20 кв.м.
Менше ніж за годину пожежу було ліквідовано.
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Анна Кравчук
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