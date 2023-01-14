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Вночі у Дніпрі в АНД-районі палав приватний будинок

Сьогодні 10:37
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Вночі у суботу, 14 січня, в Дніпрі сталася пожежа. Загорівся приватний будинок на вулиці Береговій Амур-Нижньодніпровського району.

Новости Днепра про Вночі у Дніпрі в АНД-районі палав приватний будинок

Виклик до служби порятунку “101” надійшов о 00:17. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Вогнеборці оперативно прибули за вказаною адресою. Там вони встановили, займання виникло всередині одноповерхового житлового будинку. На щастя, обійшлося без жертв. Постраждало лише домашнє майно в кімнаті на площі 20 кв.м.

Менше ніж за годину пожежу було ліквідовано. 

Новости Днепра про Вночі у Дніпрі в АНД-районі палав приватний будинок

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