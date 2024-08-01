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Вночі у Дніпрі на Зоряному бульварі невідомі запустили феєрверк (ВІДЕО)

Сьогодні 08:01
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Хтось запустив салюти уночі в Дніпрі.

Новости Днепра про Вночі у Дніпрі на Зоряному бульварі невідомі запустили феєрверк (ВІДЕО)

Увечері 31 липня у Дніпрі невідомі запустили феєрверк. 

Відео, на яких видно яскраві спалахи у нічному небі, опублікували в соціальних мережах та зазначили, що подія відбувається в районі ТРЦ “Дафі”, на Зоряному бульварі.

Після салюту можна почути чоловічій голос, однак розібрати, що саме казав чоловік – не вдається. 

Містяни неабияк обурені ситуацією, деякі навіть дуже злякались вперше почувши звуки, схожі на вибухи. Дніпряни закликали – винуватців потрібно притягнути до відповідальності. 

Нагадаємо, згідно ухваленого Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів” в Україні заборонено продаж, передачу, а також використання більшості феєрверків, петард та салютів. 

Зокрема заборонено продаж та використання феєрверків :

  • класів F2 (загального використання, мають низький рівень небезпеки та шуму);
  • F3 (мають середній рівень небезпеки);
  • F4 (професійного використання, мають високий рівень небезпеки); 
  • F1 особам, які не досягли 16 років.

Піротехнічні вироби Т1 та виробів класу P1 можуть продавати або передавати тільки повнолітнім особам. Сценічні піротехнічні вироби класу Т2 та Р2, які мають високий рівень небезпеки, — лише особам зі спеціальною підготовкою.

Зауважимо, заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачає посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів ухвалили 11 квітня 2023 року.

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Новости Днепра про Вночі у Дніпрі на Зоряному бульварі невідомі запустили феєрверк (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Вночі у Дніпрі на Зоряному бульварі невідомі запустили феєрверк (ВІДЕО)Русский

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