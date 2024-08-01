Вночі у Дніпрі на Зоряному бульварі невідомі запустили феєрверк (ВІДЕО)

Увечері 31 липня у Дніпрі невідомі запустили феєрверк.
Відео, на яких видно яскраві спалахи у нічному небі, опублікували в соціальних мережах та зазначили, що подія відбувається в районі ТРЦ “Дафі”, на Зоряному бульварі.
Після салюту можна почути чоловічій голос, однак розібрати, що саме казав чоловік – не вдається.
Містяни неабияк обурені ситуацією, деякі навіть дуже злякались вперше почувши звуки, схожі на вибухи. Дніпряни закликали – винуватців потрібно притягнути до відповідальності.
Нагадаємо, згідно ухваленого Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів” в Україні заборонено продаж, передачу, а також використання більшості феєрверків, петард та салютів.
Зокрема заборонено продаж та використання феєрверків :
Піротехнічні вироби Т1 та виробів класу P1 можуть продавати або передавати тільки повнолітнім особам. Сценічні піротехнічні вироби класу Т2 та Р2, які мають високий рівень небезпеки, — лише особам зі спеціальною підготовкою.
Зауважимо, заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.
Нагадаємо, законопроєкт, який передбачає посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів ухвалили 11 квітня 2023 року.
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