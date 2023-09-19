Вночі росіяни атакували Кривий Ріг: офіційний коментар

Ніч на Дніпропетровщині знову видалася неспокійною.

У Кривому Розі пролунав вибух. Внаслідок удару виникла пожежа на четвертому поверсі неексплуатуємої будівлі, вогонь ліквідували рятувальники. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будівель, багато вікон та дверей в інших багатоповерхівках, а також у школі та дитячому садочку.

Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, та Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Крім того, від вечора агресор обстрілював Нікопольщину. Накривав артилерійським вогнем сам Нікополь та Марганецьку громаду.

Пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда, гараж, лінія електропередач та газогін.

На жаль, постраждав 71-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.

Будь ласка, не ігноруйте тривоги та бережіть себе!

Читайте також:

Українська Русский