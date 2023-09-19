Вночі росіяни атакували Кривий Ріг: офіційний коментар - Днепр Инфо
Вночі росіяни атакували Кривий Ріг: офіційний коментар
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Сегодня 07:50

Ніч на Дніпропетровщині знову видалася неспокійною.

Новости Днепра про Вночі росіяни атакували Кривий Ріг: офіційний коментар

У Кривому Розі пролунав вибух. Внаслідок удару виникла пожежа на четвертому поверсі неексплуатуємої будівлі, вогонь ліквідували рятувальники. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будівель, багато вікон та дверей в інших багатоповерхівках, а також у школі та дитячому садочку.

Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, та Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста. 

Крім того, від вечора агресор обстрілював Нікопольщину. Накривав артилерійським вогнем сам Нікополь та Марганецьку громаду.
Пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда, гараж, лінія електропередач та газогін.

На жаль, постраждав 71-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.

Новости Днепра про Вночі росіяни атакували Кривий Ріг: офіційний коментар

Новости Днепра про Вночі росіяни атакували Кривий Ріг: офіційний коментар

Будь ласка, не ігноруйте тривоги та бережіть себе!

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