Внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС, – голова Нацполіції

Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС.

Як повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

Усього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила.

22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.

На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.

Читайте також:

Українська

Автор: