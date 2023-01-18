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  • Внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС, – голова Нацполіції

Внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС, – голова Нацполіції

Сьогодні 10:20
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Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС.

Новости Днепра про Внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС, – голова Нацполіції

Як повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

Усього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила.

22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.

На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.

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Новости Днепра про Внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС, – голова НацполіціїУкраїнська

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