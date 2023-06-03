“Влупили по передмістю Дніпра, знову по цивільним людям”: Філатов прокоментував вибух

Сьогодні ввечері, 3 червня, у передмісті Дніпра пролунав вибух.

Як повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, у Підгородненській громаді пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Під завалами люди. Понівечений також рятувальний підрозділ.

Вибух прокоментував Борис Філатов. Він зазначив, що Дніпро відправив всю необхідну техніку та спеціалістів для розбору завалів.

Під@ри влупили по передмістю Дніпра. Знову по цивільним людям. Нелюди. Скоти. Рідне Підгородне, тримайся! Дніпро відправив всю необхідну техніку та спеціалістів для розбору завалів, – написав він.

Читайте також:

Українська