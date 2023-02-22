Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Влетів у стовп і намагався втекти: у Дніпрі затримали водія Chevrolet

Сьогодні 20:30
просмотров

У Дніпрі п'яний водій Chevrolet Camaro влетів у стовп і намагався втекти від патрульних.

Новости Днепра про Влетів у стовп і намагався втекти: у Дніпрі затримали водія Chevrolet

На вулиці Дзеркальній патрульні побачили ДТП – автомобіль Chevrolet Camaro влетів у стовп. Вони під’їхали на місце події.

Водій машини спілкувався з копами агресивно, намагався втекти з місця ДТП. Чоловік чинив опір та не реагував на слова патрульних, тому вони його затримали та доставили у відділок.

Крім того, водій Chevrolet Camaro був за кермом п’яний. У його крові виявили 1,39 проміле алкоголю.

На чоловіка склали 3 адміністративних матеріали: 

  • протоколи за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів),
  • за ч.2 ст.130 (Керування у стані сп’яніння)
  • постанову за ч. 4 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

Новости Днепра про Влетів у стовп і намагався втекти: у Дніпрі затримали водія Chevrolet

Новости Днепра про Влетів у стовп і намагався втекти: у Дніпрі затримали водія Chevrolet

Читайте також:

Новости Днепра про Влетів у стовп і намагався втекти: у Дніпрі затримали водія ChevroletУкраїнська Новости Днепра про Влетів у стовп і намагався втекти: у Дніпрі затримали водія ChevroletРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Гарні новини: прикордонники відбили два штурми росіян під Бахмутом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Гарні новини: прикордонники відбили два штурми росіян під Бахмутом

    Українські прикордонники відбили два ворожих штурми на Бахмутському напрямку. Внаслідок…

    Бойкот: Україна не поїде на чемпіонат світу з боксу через участь росії
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Бойкот: Україна не поїде на чемпіонат світу з боксу через участь росії

    Жіноча та чоловіча боксерські національні команди не поїдуть на чемпіонат…

    Гроші та речі: які організації надають допомогу переселенцям в Україні та Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    Гроші та речі: які організації надають допомогу переселенцям в Україні та Дніпрі

    В Україні понад 5 мільйонів внутрішніх переселенців – люди, які…

    Весна близько: у Дніпрі прогнозують потепління до +12 вдень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:28
    Весна близько: у Дніпрі прогнозують потепління до +12 вдень

    Менше ніж за тиждень настане весна.

    Наверх