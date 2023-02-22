Влетів у стовп і намагався втекти: у Дніпрі затримали водія Chevrolet

У Дніпрі п'яний водій Chevrolet Camaro влетів у стовп і намагався втекти від патрульних.

На вулиці Дзеркальній патрульні побачили ДТП – автомобіль Chevrolet Camaro влетів у стовп. Вони під’їхали на місце події.

Водій машини спілкувався з копами агресивно, намагався втекти з місця ДТП. Чоловік чинив опір та не реагував на слова патрульних, тому вони його затримали та доставили у відділок.

Крім того, водій Chevrolet Camaro був за кермом п’яний. У його крові виявили 1,39 проміле алкоголю.

На чоловіка склали 3 адміністративних матеріали:

протоколи за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів),

за ч.2 ст.130 (Керування у стані сп’яніння)

постанову за ч. 4 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

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