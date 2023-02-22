Влетів у стовп і намагався втекти: у Дніпрі затримали водія Chevrolet

На вулиці Дзеркальній патрульні побачили ДТП – автомобіль Chevrolet Camaro влетів у стовп. Вони під’їхали на місце події.
Водій машини спілкувався з копами агресивно, намагався втекти з місця ДТП. Чоловік чинив опір та не реагував на слова патрульних, тому вони його затримали та доставили у відділок.
Крім того, водій Chevrolet Camaro був за кермом п’яний. У його крові виявили 1,39 проміле алкоголю.
На чоловіка склали 3 адміністративних матеріали:
Читайте також:
Автор:
Українські прикордонники відбили два ворожих штурми на Бахмутському напрямку. Внаслідок…
Жіноча та чоловіча боксерські національні команди не поїдуть на чемпіонат…
В Україні понад 5 мільйонів внутрішніх переселенців – люди, які…
Менше ніж за тиждень настане весна.