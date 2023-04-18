“VIP-купе”: у вентиляції потяга, який курсує через Дніпро до Польщі, перевозили “ухилянтів”

Про це повідомили в СБУ.
Нову схему перевозу чоловіків за кордон викрили співробітники СБУ. Як з’ясували силовики, провідник потягу Запоріжжя – Перемишль (який, зокрема, курсує через Дніпро) перевозив “ухилянтів” у вентиляційній системі пасажирського вагона.
Провідник обладнав VIP-купе у вентиляції, куди залазили чоловіки, які хотіли нелегально перетнути кордон з ЄС.
За одну поїздку можна було перевести одного ‘клієнта’ в ‘згорнутому’ стані. Вартість послуги складала 2,5 тисячі доларів. Ціна залежала від терміновості та розкладу потяга. У вентиляції чоловіки сиділи не всю дорогу, а тільки під час проходження митного контролю.
Втім, працювала схема недовго, силовими викрили нелегальні перевезення і затримали залізничника, під час одного із рейсів.
Наразі затриманому посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).
Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
Ось так чоловік “вилазив” з отвору.
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