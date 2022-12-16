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Вілкул прокоментував ракетний удар по Кривому Рогу

Сьогодні 13:13
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Сьогодні російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні.

Новости Днепра про Вілкул прокоментував ракетний удар по Кривому Рогу

У Кривому Розі пролунало кілька вибухів. Начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул прокоментував їх.

За його словами, зруйновано об’єкт енергетичної інфраструктури. Є пряме влучення в багатоквартирний житловий будинок. Наразі відомо про вісім поранених, зокрема 4-х дітей. Загинуло щонайменше дві людини, але ще триває розбирання завалів.

Мешканці цього та сусідніх будинків розміщені у Пунктах тимчасового перебування. Аварійні бригади ліквідують наслідки ураження у сусідніх будинках, школі та лікарні, – зазначив Олександр Вілкул.

У місті введено режим екстрених та аварійних відключень.

У шахтах на момент удару було 596 осіб. Застосовано план ліквідації аварії. Уже виведено 112 осіб, залишилось 484. Роботи тривають. Вода частково відсутня. Де це можливо – йде включення системи на генераторах, – зазначив начальник військової адміністрації міста.

У Кривому Розі організовано підвезення води, також працюють Пункти незламності, де містяни можуть зігрітися, зарядити телефон, попити чаю. Адреси шукайте за посиланням!

Новости Днепра про Вілкул прокоментував ракетний удар по Кривому Рогу

Новости Днепра про Вілкул прокоментував ракетний удар по Кривому Рогу

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Новости Днепра про Вілкул прокоментував ракетний удар по Кривому РогуУкраїнська

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