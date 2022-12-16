Вілкул прокоментував ракетний удар по Кривому Рогу

У Кривому Розі пролунало кілька вибухів. Начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул прокоментував їх.
За його словами, зруйновано об’єкт енергетичної інфраструктури. Є пряме влучення в багатоквартирний житловий будинок. Наразі відомо про вісім поранених, зокрема 4-х дітей. Загинуло щонайменше дві людини, але ще триває розбирання завалів.
Мешканці цього та сусідніх будинків розміщені у Пунктах тимчасового перебування. Аварійні бригади ліквідують наслідки ураження у сусідніх будинках, школі та лікарні, – зазначив Олександр Вілкул.
У місті введено режим екстрених та аварійних відключень.
У шахтах на момент удару було 596 осіб. Застосовано план ліквідації аварії. Уже виведено 112 осіб, залишилось 484. Роботи тривають. Вода частково відсутня. Де це можливо – йде включення системи на генераторах, – зазначив начальник військової адміністрації міста.
У Кривому Розі організовано підвезення води, також працюють Пункти незламності, де містяни можуть зігрітися, зарядити телефон, попити чаю. Адреси шукайте за посиланням!
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