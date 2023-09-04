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  • Військові мають право на разову грошову допомогу у 2023 році: як її отримати та у яких випадках виплачують

Військові мають право на разову грошову допомогу у 2023 році: як її отримати та у яких випадках виплачують

Сьогодні 17:25
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Військові Дніпра та всієї України мають право на щорічну разову виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань.
Новости Днепра про Військові мають право на разову грошову допомогу у 2023 році: як її отримати та у яких випадках виплачують

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Коли її виплачують та яка сума – дізнавалися журналісти dnepr.info.

Сума допомоги

Така допомога видається у розмірі, що не перевищує місячне грошове забезпечення. До такого забезпечення включається посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавка за вислугу років, а також додаткові щомісячні види грошового забезпечення згідно з посадою, на які військовий має право на день підписання наказу про надання допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Розмір та порядок виплати встановлюється з урахуванням наявного фонду коштів на такі виплати, передбаченого у кошторисі Міністерства оборони.

Для отримання допомоги необхідно подати рапорт на ім’я командира.

Хто має право

Додаткова грошова допомога у розмірі місячного забезпечення одноразового виплачується військовослужбовцям у 2023 році, якщо вони отримали поранення або внаслідок поранення інвалідність. Також вона видається якщо військовий помер чи померли його близькі родичі.

Надається допомога якщо військовий втратив кінцівку, захворів на рак, вірусний гепатит В, С, туберкульоз, має недуги нервової, серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату і при цьому безперервно (понад 30 днів) перебуває на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою або проходить ендопротезування.

Допомога виплачується сім’ям тих, хто був захоплений у полон, став заручником або був визнаний безвісно відсутнім.

 

 

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Новости Днепра про Військові мають право на разову грошову допомогу у 2023 році: як її отримати та у яких випадках виплачуютьУкраїнська Новости Днепра про Військові мають право на разову грошову допомогу у 2023 році: як її отримати та у яких випадках виплачуютьРусский

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