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  • Війна, Залужний та Бандера: які статті у “Вікіпедії” українці читали найчастіше 2022 року

Війна, Залужний та Бандера: які статті у “Вікіпедії” українці читали найчастіше 2022 року

Сьогодні 16:27
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Найбільшою популярністю користувалася стаття, присвячена повномасштабному вторгненню росії.

Новости Днепра про Війна, Залужний та Бандера: які статті у

Громадська організація «Вікімедія Україна» проаналізувала статистику відвідування українського сегменту онлайн-енциклопедії та назвала найпопулярніші статті.

Так, на першому місці розмістилася стаття, присвячена початку повномасштабного вторгнення росії. Статтю «Російське вторгнення в Україну (2022)» відвідали понад 3,8 млн разів. На другому місці розмістилася стаття «Арестович Олексій Миколайович» (понад 2,2 млн переглядів), а на третьому – «Україна» (1,8 млн).

Крім того, на вершині рейтингу переглядів опинилися статті, присвячені Степану Бандері, Збройним силам України, путіну, Валерію Залужному, “Привиду Києва”. Також в топі багато статей про зброю, що використовується в поточній війні – як російську, так і західну.

Новости Днепра про Війна, Залужний та Бандера: які статті у

Новости Днепра про Війна, Залужний та Бандера: які статті у

У “Вікімедіа Україна” зазначили, що на тлі російського вторгнення популярність саме української версії “Вікіпедії” зросла. За рік її переглядали понад мільярд разів, що стало абсолютним рекордом за весь час її існування.

Новости Днепра про Війна, Залужний та Бандера: які статті у

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці гуглили найчастіше 2022 року

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